Ieri sera, 31 maggio, un gruppo di atleti della categoria Giovanissimi dell’Uc Costamasnaga ha partecipato a Lambrugo alla kermesse serale di Primi Sprint, manifestazione valida per il primo trofeo Festa dello Sport Us Olympic. Una serata positiva per il team masnaghese, che grazie alla prova dei ragazzi, conquista il primo posto nella speciale classifica di società.

Uc Costamasnaga: i risultati

A livello individuale: Fascia 7 anni (G1). Trionfo di Davide Panzeri con Gloria Brivio seconda tra le ragazze. Nei G2 (8 anni) argento per Nicolas Rosario, mentre nei G3 (9 anni) piazza d’onore per Nicolò Maggioni. Quarto conclude Riccardo Carsaniga. Dal sesto all’ottavo posto arrivano nell’ordine Enea Romanò, Alessandro Ciaramaglia e Pabo Buzon.

Nei G4 ( 10 anni) successo di Matteo Maggioni con Massimo Sava che conclude al quarto posto. Sesta Ginevra Pozzi prima tra le ragazze, precedendo al traguardo Paolo Panzeri e Federico Pio Casiraghi. Nei G5 (11 anni) doppietta masnaghese. Al primo e secondo posto concludono, infatti, Matteo Vitali e Daniele D’Addato. Dal sesto all’ottavo posto Giacomo Agostino, Gabriele Mornata e Marco Brivio.