UnipolSai Briantea84 le dichiarazione del dopo gara

A margine della super sfida tra S. Stefano Avis e UnipolSai Briantea84, terminata 69-60 in favore dei marchigiani, il commento di coach Marco Bergna: “Una vittoria sarebbe stata positiva per il morale. S. Stefano ha fatto una grande partita, si è presentata qui agguerrita. Il campionato è ancora molto lungo. Abbiamo concesso un po’ troppo nei rimbalzi e nei secondi tiri, ci è mancata un po’ di lucidità alla fine”.

Le parole di Carossino

Ha proseguito Filippo Carossino, miglior realizzatore della serata con 20 punti: “Siamo stati tutti molto bravi nel terzo quarto, poi abbiamo perso lucidità concedendo troppo a S. Stefano. In queste partite gli errori si pagano, soprattutto se si arriva stanchi

dopo aver rincorso per tutta la partita. Lavoreremo sicuramente per migliorare in futuro”.

