UnipolSai festeggia una grande vittoria nel derby lombardo: la sfida si tinge di biancoblù, i canturini piegano SBS Montello con un netto 71-31 e si qualificano aritmeticamente alla Final Four di Coppa Italia 2020 (20-21 marzo) con una gara di anticipo.

Basket in carrozzina, UnipolSai al secondo posto in serie A

Gli uomini di coach Marco Bergna consolidano il secondo posto dietro all’imbattuta S. Stefano Avis. Filippo Carossino è il miglior realizzatore della serata con 18 punti, dietro di una sola lunghezza Adolfo Berdun con 3 triple a referto. Ora sosta natalizia, si ritorna in campo l’11 gennaio: sarà big match al vertice tra i campioni d’Italia in carica di S. Stefano e la UnipolSai. La sfida è stata contornata dal “Merry Basket Christmas”, evento inserito nella

programmazione degli appuntamenti di dicembre del Comune di Meda. Per l’occasione, la Virtus Meda Basket si è presentata al pubblico con 6 squadre iscritte ai campionati per la stagione 2019-20.

Marco Bergna opta per un quintetto iniziale in stile classico: Adolfo Berdun, Jacopo Geninazzi, Francesco Santorelli, Filippo Carossino e Sebastiao Nijman. Joel Gabes rompe il ghiaccio, Carossino risponde e Jacopo Geninazzi fa due su due dalla lunetta prima di piazzare il canestro che vale il 6-2 a poco meno di 3’ dall’inizio. Domenico Beltrame accorcia le distanze (-2), Santorelli e ancora Carossino piazzano il punteggio sul 9-4. Il canestro di Berdun costringe Bergamo al time-out a 4’08 dalla fine. L’argentino replica con una tripla che infiamma il PalaMeda. Positiva l’entrata in campo di Simone De Maggi che a poco più di 2’ dalla fine sigla il momentaneo 17-4. Diouf riporta a referto i suoi prima della seconda tripla di serata di Berdun che fissa il parziale sul 22-6 a fine del primo quarto. Sanchez per i primi 2 punti personali, Gabas e ancora Diuof vengono intervallati dal canestro di De Maggi. Ancora Sanchez: prima in versione assistman offre a Santorelli la palla che vale il 28-10 a metà del secondo quarto, poi porta i biancoblù a +20 sui bergamaschi. Periodo in pieno controllo da parte degli uomini di coach Marco Bergna. Berdun spezza la monotonia, l’ex Ian Sagar risponde con 4 punti. Ancora l’argentino, ancora una tripla. Parziale di tempo da 13-9, la UnipolSai spinge e Bergamo insegue. Squadre all’intervallo lungo sul 35-15.

Il rush finale nel derby

Primi punti per Sebastian Magenheim e Lorenzo Bassoli. Momento di grande brillantezza per Carossino che sfrutta la mano calda e incrementa di 6 il suo score personale fin qui (10). Tripla di Geninazzi a 3’50 dal termine dopo una fase di imprecisione sotto canestro per entrambe le squadre. De Maggi per il 48-20. Santorelli incrementa, Berdun (1/2) dalla lunetta. A 10’ dalla fine è 53-23. Ultimo quarto, apre le danze De Maggi. Tiro libero perfetto di Magenheim, poi Carossino per due volte. Parziale di 65-24 al giro di boa con la UnipolSai che crea gioco e macina

punti. Bassoli per la seconda marcatura della serata, poi ordinaria amministrazione per un

finale che vale il 71-31. Derby consegnato nelle mani di Cantù.

Tutti i risultati

Sesta giornata di andata (sabato 21 dicembre):

Dinamo Lab Banco di Sardegna-Studio 3A Millennium Basket 51-58

Gsd Porto Torres-Deco Group Amicacci Giulianova 77-60

S. Stefano Avis-Ssd Santa Lucia 83-57

UnipolSai Briantea84 Cantù-Special Bergamo Sport Montello 71-31

La classifica

S. Stefano Avis 12

UnipolSai Briantea84 Cantù 10

Gsd Porto Torres 6*

Ssd Santa Lucia 6

Deco Group Amicacci Giulianova 4

Special Sport Bergamo Montello 4

Dinamo Lab Banco di Sardegna 2*

Studio 3A Millennium Basket 2

*Una partita in meno