UnipolSai, le parole dell’allenatore della squadra canturina di basket in carrozzina protagonista nel campionata di serie A.

UnipolSai, derby stravinto

A margine della vittoria contro SBS Montello per 71-31, Marco Bergna, coach della UnipolSai Briantea84 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Bergamo è una buona squadra con giocatori di carattere, vincere è stato importante. La differenza l’ha fatta la difesa, stiamo lavorando tanto sui dettagli. Arriviamo da una settimana intensa dopo la buona vittoria contro Giulianova. Il nostro attacco è stato fluido e in velocità. Questa è stata un’altra tappa del nostro percorso, stiamo raccogliendo i primi frutti. Complimenti ancora ai miei ragazzi, un augurio di buone feste a tutti. Ci rivediamo al PalaMeda per il big match contro Santo Stefano”.

Carossino, top scorer

Filippo Carossino, miglior realizzatore della serata con 18 punti, ha aggiunto: “Era importante finire così il nostro 2019, siamo contenti perché sapevamo che la partita contro Bergamo non sarebbe stata semplice. Oltre ai due punti conquistati in campionato, questa vittoria vale la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Speriamo che tutto

questo possa essere di buon auspicio per il nuovo anno”.