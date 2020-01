Virtus Cermenate under 13 sconfitta in casa.

Virtus Cermenate under 13 sconfitta da Turata

Cermenate cade in casa 3-1 nello scontro diretto contro Pallavolo Turate per il terzo posto in classifica. Nel primo set parte bene la formazione ospite (1-3, 3-8, 9-13). Cermenate ricuce il gap (11-15, 17-18), impattando sul 19-19. La formazione guidata da coach Pietroni non si ferma ed allunga (23-19, 24-22), vincendo il parziale 25-22.

Il secondo e terzo set

Non si fa attendere la reazione di Turate nel secondo set che, dopo un avvio equilibrato fino al 7-7, stacca Cermenate (8-10, 12-16, 16-23), fino al definitivo 16-25 che vale il secondo parziale. Turate avanti nel terzo set fino al 2-3, quando è Cermenate a ribaltare il parziale ed allungare (6-3, 13-8) ed a mantenere il vantaggio fino all’aggancio delle ospiti sul 21-21. Si gioca poi punto a punto fino ai vantaggi, quando è Turate a piazzare il break decisivo per la chiusura del parziale (27-29).

L’ultimo set

Nel quarto set Cermenate sembra subire il contraccolpo. Dopo infatti un inizio equilibrato (5-4), è Turate a prendere la testa (8-11, 10-16), allungando (10-18, 15-21) ed andando a vincere il parziale 16-25 e l’incontro 3-1.

Il prossimo match

Cermenate chiude il girone al 4 posto, dietro a Cabiate, Alba e Turate e davanti ad Olimpia Volley, Orsenigo Briacom e CdG Erba. Ora l’attesa è per la stesura del calendario del prossimo girone (Trofeo Primavera) che avrà inizio il 25 gennaio.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU