Volley Giovanile nuovo appuntamento per i pallavolisti lariani.

Volley giovanile stasera raduno ad Erba per i 20 convocati del 2004-05

Prosegue l’attività di selezione in vista della formazione della squadra Provinciale Maschile per i nati del 2004-2005 che rappresenterà la provincia di Como al trofeo delle Province 2019. Dopo l’allenamento che si è svolto lunedì 25 marzo presso la palestra Sant’Elia di Cantù, un secondo appuntamento per la selezione nostrana è fissato per oggi, mercoledi 27 marzo presso la Palestra Liceo Galilei Via Galvani di Erba dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

Questi i 20 atleti convocati

Pirovano Luca – Libertas Cantù

Borghi Luca – Res Volley

Furlato Matteo – Libertas Cantù

Rondina Dario – Res Volley

Melli Martini Mattia – Libertas Cantù

Pedrotti Marco – Res Volley

Romanò Emanuele – Libertas Cantù

Guercia Francesco – Res Volley

Orsenigo Lorenzo – Libertas Cantù

Ponzin Giacomo – Res Volley

Muscillo Daniele – Libertas Cantù

Tettamanti Manuel – Valbreggia

Martinelli Samuele – Libertas Cantù

Venezia Emanuele – Valbreggia

De Rosa Pietro – Libertas Cantù

Mento Gabriele – Valbreggia

Pedeferri Nicolò – Libertas Cantù

Vanini Federico – Valbreggia

Lazzari Alberto – Libertas Cantù

Udenzi Andrea – Valbreggia

