Pool Libertas Cantù contro Materdominivolley.it Castellana Grotte per la prima partita in casa.

Volley A2M Pool Libertas Cantù – Materdominivolley.it Castellana Grotte

Prima partita del 2020 in casa, ed è una sfida molto importante per la classifica. Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17,00 al Parini il Pool Libertas Cantù affronta la Materdominivolley.it Castellana Grotte, che arriva dalla vittoria per 3-1 in casa contro la Kemas Lamipel Santa Croce. Nel turno di Santo Stefano, invece, i pugliesi hanno perso 3-2 in rimonta nella stracittadina contro i cugini della BCC.

Coach Luciano Cominetti presenta così la sfida: “Per noi era molto importante fare punti a Reggio Emilia, e ne abbiamo fatti 3. Adesso dobbiamo giocarci molto bene le prossime due partite, che saranno entrambe in casa. La prima è contro la Materdominivolley.it Castellana Grotte, che hanno fatto molto bene in questo finale di anno. Noi dovremo fare in modo di avvicinarci a loro in classifica, e quindi sarà molto importante per noi vincere e dimostrare sul campo il nostro valore”.

Gli avversari

In panchina siede Maurizio Castellano, confermato rispetto alla stagione scorsa, ed ex giocatore dal curriculum lunghissimo (tra le altre, ha militato a Modena, Treviso, Piacenza, Spoleto, Ravenna e Taranto) e che ha terminato la sua carriera proprio nella squadra che ora allena. In palleggio può contare sull’esperto venezuelano Rodman Valera, già visto in Italia con la maglia di Isernia. Opposto è l’eterno Roberto Cazzaniga, anche lui con una lunghissima militanza in Serie A con le maglie di Milano, Parma, Montichiari, Crema e Castellana Grotte. Sono veterani del campionato di Serie A anche gli schiacciatori: Alessio Fiore e Mattia Rosso sono, infatti, vecchie conoscenze dei canturini per la lunga militanza in squadre del calibro di Sora, Padova e Spoleto. Giovanni Maria Gargiulo, vice-campione del mondo Under 21 in Bahrain lo scorso luglio, fa coppia al centro con un altro veterano, Stefano Patriarca, ex Macerata, Verona, Piacenza, Latina e Milano in A1. Il libero è il confermato Leonardo Battista.

Pool Libertas Cantù

1 Raydel Poey, 2 Samuele Corti, 3 Dario Monguzzi, 4 Luca Butti, 5 Roberto Cominetti, 7 Gabriele Rudi, 8 Federico Mazza, 10 Mirko Baratti, 11 Alessandro Frattini, 13 Andrea Gasparini, 14 Riccardo Regattieri, 15 Matheus Motzo, 16 Luca Pellegrinelli, 17 Antonino Suraci, 18 Matteo Maiocchi.

All: Luciano Cominetti

2° All: Massimo Redaelli

Materdominivolley.it Castellana Grotte

1 Alessio Fiore, 2 Mario Manginelli, 4 Giovanni Maria Gargiulo, 5 Rodman Valera, 6 Marco Rocco Panciocco, 7 Mario Sportelli, 8 Stefano Patriarca, 9 Mattia Rosso, 10 Omar El Moudden, 12 Roberto Cazzaniga, 15 Bruno Floris, 16 Leonardo Battista, 17 Michele Paradiso.

All: Maurizio Cstellano

2° All: Franco Castiglia

Così all’andata

La partita di andata ha visto la Materdominivolley.it Castellana Grotte imporsi al tie-break. Grande rammarico del Pool Libertas Cantù per essere stato in vantaggio per 2-0 ed essersi fatto rimontare. Protagonista l'eterno Roberto Cazzaniga, che ha aiutato a svoltare la partita. Raydel Poey top scorer del match con 25 palloni a terra.

Fischio d’inizio: domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.00 al Parini di Cantù (CO)

Arbitri: Angelo Santoro (Varese) e Rachela Pristerà (Torino)

Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A

Biglietti: Intero 10.00 Euro, ridotto 5.00 Euro.