Sabato 18 gennaio ci sarà il secondo appuntamento per il Pool Libertas contro il Sieco Service Ortona.

Volley A2M: Pool Libertas Cantù – Sieco Service Ortona

Secondo appuntamento consecutivo al Parini di Cantù per il Pool Libertas. Ed è anche il primo anticipo del sabato sera casalingo per i ragazzi di Coach Luciano Cominetti. Avversario della partita di sabato 18 gennaio 2020 alle ore 20.30 presso il palazzetto canturino è la Sieco Service Ortona, vera e propria “bestia nera” dei canturini, che si presenta dopo la netta vittoria per 3-1 in casa contro la Conad Reggio Emilia, che è seguita allo stop a Mondovì con lo stesso punteggio nel primo match del 2020.

Coach Luciano Cominetti presenta così la sfida: “Il nostro prossimo avversario è la Sieco Service Ortona sabato sera in casa. Per noi è una sfida un po’ particolare: negli ultimi due anni, da quando siedo di nuovo sulla panchina di Cantù, in casa con loro abbiamo sempre vinto, perciò cercheremo di rispettare questa ‘tradizione’. Loro hanno avuto un avvio di campionato molto importante, ma ora sono in una situazione diversa, e noi dovremo approfittarne per fare punti che per noi sono importanti per riuscire a risalire la china e rimetterci in corsa per un’eventuale salvezza. Ortona è una big del campionato, e portargli via 3 punti aiuterebbe a cancellare qualche passo falso fatto già in avvio del girone di ritorno”.

Gli avversari

Coach Nunzio Lanci schiera in cabina di regia l’esperto palleggiatore Matteo Pedron, con un’ampia esperienza in questa serie. Opposto, in caso il tedesco Christoph Marks non riesca a recuperare dall’infortunio che lo tiene fermo da novembre, è pronto a dare il suo contributo Dario Carelli. In banda c’è la coppia formata dal figlio d’arte Matteo Bertoli, anche lui ampi trascorsi in A2 con le maglie di Spoleto, Tuscania, Castellana Grotte tra le tante, e Giuseppe Ottaviani, di ritorno ad Ortona dopo l’esperienza spoletina: sono loro in questo momento i trascinatori degli abruzzesi. Al centro dovrebbe rientrare dallo stop per infortunio anche Michele Simoni, alla sua ottava stagione consecutiva in Sieco Service. In caso contrario è pronto Nicola Sesto dalla Conad Reggio Emilia in diagonale con il confermato Michael Menicali. Il libero è Alessandro Toscani.

I roster

Pool Libertas Cantù

1 Raydel Poey, 2 Samuele Corti, 3 Dario Monguzzi, 4 Luca Butti, 5 Roberto Cominetti, 7 Gabriele Rudi, 8 Federico Mazza, 11 Alessandro Frattini, 13 Andrea Gasparini, 14 Riccardo Regattieri, 15 Matheus Motzo, 16 Luca Pellegrinelli, 17 Antonino Suraci, 18 Matteo Maiocchi.

All: Luciano Cominetti

2° All: Massimo Redaelli

Sieco Service Ortona

2 Michele Simoni, 3 Giancarlo Pesare, 4 Matteo Bertoli, 5 Nicola Sesto, 6 Giuseppe Ottaviani, 7 Matteo Pedron, 8 Alessandro Toscani, 9 Antonio Del Fra, 11 Alessandro Salsi, 14 Dario Carelli, 15 Christoph Marks, 17 Francesco Astarita, 18 Michael Menicali.

All: Nunzio Lanci

2° All: Mariano Costa

All’andata

Anche la partita di andata era stata anticipata al sabato sera, ed è terminata con un secco 3-1 a favore dei padroni di casa della Sieco Service Ortona. I set hanno avuto tutti un andamento similare, con gli abruzzesi a prendere qualche punto di vantaggio a inizio parziale per poi gestirlo abilmente fino ad imporsi.

Fischio d’inizio: sabato 18 gennaio 2020 alle ore 20,30 al Parini di Cantù (CO)

Arbitri: Gianfranco Piperata (Bologna) e Simone Cavicchi (La Spezia)

Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A

Biglietti: Intero 10.00 Euro, ridotto 5.00 Euro.