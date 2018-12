9^ Giornata di Serie D Femminile Lombardia ieri, 8 dicembre, che ha visto in campo il Virtus Cermenate contro il Volley Longone.

Cermenate batte il Longone per 3 set a 1

Buona prestazione di Cermenate che nella sfida comasca contro Longone, pari punti in classifica a 11, vince 3-1 e festeggia davanti a un numeroso e caloroso pubblico. Cermenate prova subito l’allungo ad inizio primo set (7-2). Longone accorcia (8-5), ma non riesce ad impattare (10-8). La formazione di casa mantiene sempre la testa gestendo il vantaggio (14-9, 20-17), vincendo la prima frazione di gioco 25-20. Avvio di secondo set fotocopia del precedente con la formazione guidata da Pietroni-Proverbio che allunga (6-1). Longone però non molla ed impatta sul 11 pari. Si gioca poi punto a punto fino al 16-16, quando è Cermenate a conquistare un buon parziale (20-26). Ma le ospiti ricuciono subito (0-20). Nuovamente punto a punto fino a fine se quando è Longone a conquistare il break decisivo, chiudendo 23-25 il parziale. Il terzo set è un monologo di Cermenate: 5-1, 10-2, 18-4, 21-5 fino al definitivo 25-8. Le virtussine nel quarto set, dopo un avvio punto a punto fino al 3-3, allungano (7-3, 14-8). Longone non reagisce (16-10, 20-12) e per la formazione di casa è semplice chiudere il parziale 25-12, vincendo l’incontro 3-1.

Nella prossima giornata Cermenate farà visita ad Oggiona, sabato 15 dicembre 2018 alle ore 20.30 a Busto Arsizio (VA).

Le info del match

Virtus Cermenate – Volley Longone 3-1 (25-20, 23-25, 25-8, 25-12)

VIRTUS CERMENATE: Sarubbi, Ruiu, Marinoni, Testoni, Maiocchi, Guidi, Mancarella, Brenna, Clerici, Nasto, Castelli (L1), Bulgheroni (L2). Allenatore: Pietroni Francesco, Vice: Proverbio Giorgio.