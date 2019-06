Volley giovanile doppio appuntamento all’Arena Beach di Longone.

Volley giovanile n campo anche gli u17 maschile perla prima tappa

Non è tempo di andare in vacanza per gli atleti e gli appassionati del volley giovanile nostrano. Protagonista in queste calde settimane il beach volley giovanile. Nella nuova struttura dell’Arena Beach Longone, sabato 15 giugno si è svolta la seconda tappa del campionato provinciale categoria Under15 femminile. In campo 16 coppie presenti che hanno dato vita ad un torneo molto equilibrato e avvincente. Alla fine ha trionfano per la seconda volta consecutiva, confermandosi in testa alla classifica provinciale, la coppia formata da Alice Pagliara e Giulia Osana.

La classifica finale della tappa:

1° Pagliara-Osana

2° Luppi-Marconato

3° Pasinato-Parton

4° Cesari-Pini

5° Giardini-Falappi

Oddo-Catozzo

Mambretti-Proserpio

Bedetti-Villa

9° Mascheroni-Valsecchi

Ariatta-Alessi

Meneghesso-Alberti

Persampieri-Curioni

13° Coniglio-Rossi

La Magna-Ferrario

Frigerio-Mariotti

Mastrorilli-Lombardini

Domenica 16 in campo le coppie Under17

Dopo l’inaugurazione del sabato con le Under15, la nuova Arena Beach di Longone ha ospitato domenica 16 la seconda tappa per la categoria Under17 femminile e la prima tappa per la categoria Under17 maschile. Il torneo femminile ha visto in campo 16 coppie con formula pool + singola eliminazione, il torneo maschile è stato un tutti contro tutti in perfetto stile King of the Beach.

Nel femminile si è riconfermata regina la coppia Aita/Landonio, mentre tra i ragazzi il successo finale ha sorriso Federico Morè che solo tie-break ha domato Samuele Minatta.

Queste le classifiche

MASCHILE Under17

1° Federico Morè

2° Samuele Minatta

3° Matteo Franken

4° Marco Rossi

FEMMINILE Under17

1° Aita/Landonio

2° Brusa/Penitenti

3° Viscomi/Frigerio

4° Ariatta/Pontivi

5° Mariani/Frigerio

Cassella/Folcio

Pasinato/Parton

Prina/Aquino

9° Saar/Zerbini

Colombo/Redaelli

Pontiggia/Roncoroni

Pasinato/Gaffuri

13° Monsignori/Della Francesca

Bazzi/Della Francesca

Chiesa/Bonanomi

Croci/Croci

