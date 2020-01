Cermenate, sotto di un set, ribalta il parziale e vince 3-1 fuori casa contro AG Milano.

Il primo set è tutto della formazione di casa che parte forte (6-1, 8-2), gestisce il vantaggio (8-5, 16-5, 17-10) e chiude senza problemi il parziale 25-15. Nel secondo set si risveglia Cermenate. Partono infatti forti le comasche (1-4). Ag Milano non riesce a ricucire (2-8, 6-15) e per le virtussine è semplice chiudere il parziale 20-25. Nel terzo set le milanesi partono avanti (3-1). Cermenate impatta sul 3-3, ma è nuovamente la formazione di casa a conquistare un buon break (6-3, 11-8). Cermenate non ci sta e, azione dopo azione, rimette tutto in discussione sul 14-14 e allunga (14-17. Di nuovo parità sul 19-19, e punto a punto fino al 23-23 quando è la formazione guidata dalla coppia Pietroni-Proverbio a piazzare il break decisivo (23-25). Nel quarto set parte nuovamente avanti AG Milano (4-0). Cermenate rimonta subito ed impatta sul 7-7. Le padrone di casa non reagiscono. Cermenate ringrazia e allunga (8-11, 9-14, 10-19) andando a chiudere il parziale con un perentorio 12-25.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Volley Segrate 1978 sabato prossimo, 25 gennaio alle 20.30 a Cermenate.

INFO MATCH

12^ Giornata Serie D Femminile Lombardia

Ass. Sportiva AG Milano – Virtus Cermenate 1-3 (25-15, 20-25, 23-25, 13-25)

VIRTUS CERMENATE: Sarubbi 1, Di Luccio 2, Testoni 6, Maiocchi 6, Ravasio, Brenna 9, Clerici 13, Crepaldi 9, Guarisco ne, Mancarella, Opizzi 4, Castelli (L1), Bulgheroni (L2). Allenatore: Pietroni Francesco. Secondo allenatore: Proverbio Giorgio.