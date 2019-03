Nella 19^ Giornata di Serie D Femminile Lombardia la Virtus Cermenate incontra Pallavolo Turate. Cermenate c’è e l’urlo che si alza a fine incontro è l’urlo dei tre punti conquistati, tra le mura amiche, nel derby comasco di Serie D contro Turate. Il match termina 3 set a 1.

La cronaca della partita

Primo set equilibrato con le due formazioni che giocano punto a punto fino alla fine (4-4, 10-10, 19-19, 21-21), quando è la formazione di casa a conquistare il break decisivo che decide il parziale 25-22. Nel secondo set Cermenate prova subito ad allungare (6-4, 9-6). Turate impatta (10-10), ma è nuovamente la formazione di casa a portarsi in testa (13-11, 19-14, 23-16), andando a chiudere il parziale 25-18. Blackout Cermenate nel terzo set. Turate parte avanti (2-9), amministra il vantaggio (7-13, 13-20) e conquista il parziale 14-25. Nel quarto set, dopo un avvio punto a punto (3-3) è nuovamente Turate a provare l’allungo (3-6). Cermenate accorcia (9-10) ma non aggancia le avversarie che aumentano il vantaggio (11-14). Cermenate non è doma e prima impatta sul 14-14 e poi allunga (17-14, 21-16), andando a chiudere il parziale sempre problemi sul 25-20 ed aggiudicandosi l’incontro 3-1.

Nel prossimo incontro di campionato Cermenate farà visita a Progetto Volley Arcobaleno sabato 16 marzo 2019 alle ore 21 a Venegono Inferiore.